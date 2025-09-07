Gloria Pre-Season Games 2025: Türk Telekom 80-67'lik Galibiyet
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 67 - Türk Telekom: 8
Maç Özeti
Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 80-67 mağlup etti.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. Türk Telekom, devre arasına 38-32 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte de 55-51 üstünlüğünü sürdüren başkent ekibi, karşılaşmayı 80-67 kazanarak galibiyete ulaştı.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.