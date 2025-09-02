Gloria Pre-Season Games 2025: Türk Telekom 82-79 Zenit

Türk Telekom, Gloria Pre-Season Games 2025'te Zenit'i 82-79 yendi

Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, Rusya temsilcisi Zenit'i 82-79 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15 önde kapatan başkent ekibi, devreyi 37-31 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, üçüncü periyodu 59-52 ile geçti ve maçı 82-79 ile sonuçlandırdı.

Zenit, turnuvadaki ikinci maçında Türk Telekom'a yenilirken, organizasyonun açılış maçı olan 31 Ağustos tarihli karşılaşmada Mersin Spor'u 84-82 mağlup etmişti.

Turnuva katılımcıları ve program

Smart Casual Event organizasyonunda, ev sahipliğini Gloria Sports Arena'nın üstlendiği turnuvaya; Türk Telekom, Zenit ve Mersin Spor'un yanı sıra Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ, Trabzonspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Rusya'dan Lokomotiv Kuban katılıyor.

Turnuva, yarın oynanacak Trabzonspor-Esenler Erokspor maçıyla devam edecek ve toplam 15 karşılaşmadan oluşan Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Gloria Cup Basketball 2025 ve yayın bilgileri

Gloria Cup Basketball 2025 kapsamında, 10, 12 ve 14 Eylül tarihlerinde oynanacak dört maçta Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ile Litvanya'dan Zalgiris mücadele edecek. Ayrıca, Galatasaray MCT Technic ile Zalgiris hazırlık maçında 12 Eylül'de karşılaşacak.

Hazırlık maçlarının biletleri Biletix'te satışta olup, mücadeleler Gloria Sports Arena YouTube kanalından canlı yayınlanacak.