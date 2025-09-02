DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
47,92 0,53%
ALTIN
4.667,56 -1,53%
BITCOIN
4.556.083,03 -1,81%

Gloria Pre-Season Games 2025: Türk Telekom 82-79 Zenit

Türk Telekom, Gloria Pre-Season Games 2025'te Zenit'i 82-79 yenerek galip geldi; turnuva 14 Eylül'e kadar Antalya'da devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 19:48
Gloria Pre-Season Games 2025: Türk Telekom 82-79 Zenit

Türk Telekom, Gloria Pre-Season Games 2025'te Zenit'i 82-79 yendi

Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, Rusya temsilcisi Zenit'i 82-79 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-15 önde kapatan başkent ekibi, devreyi 37-31 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, üçüncü periyodu 59-52 ile geçti ve maçı 82-79 ile sonuçlandırdı.

Zenit, turnuvadaki ikinci maçında Türk Telekom'a yenilirken, organizasyonun açılış maçı olan 31 Ağustos tarihli karşılaşmada Mersin Spor'u 84-82 mağlup etmişti.

Turnuva katılımcıları ve program

Smart Casual Event organizasyonunda, ev sahipliğini Gloria Sports Arena'nın üstlendiği turnuvaya; Türk Telekom, Zenit ve Mersin Spor'un yanı sıra Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ, Trabzonspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Rusya'dan Lokomotiv Kuban katılıyor.

Turnuva, yarın oynanacak Trabzonspor-Esenler Erokspor maçıyla devam edecek ve toplam 15 karşılaşmadan oluşan Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Gloria Cup Basketball 2025 ve yayın bilgileri

Gloria Cup Basketball 2025 kapsamında, 10, 12 ve 14 Eylül tarihlerinde oynanacak dört maçta Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ile Litvanya'dan Zalgiris mücadele edecek. Ayrıca, Galatasaray MCT Technic ile Zalgiris hazırlık maçında 12 Eylül'de karşılaşacak.

Hazırlık maçlarının biletleri Biletix'te satışta olup, mücadeleler Gloria Sports Arena YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası 400 Sporcu ile Başladı
2
Mehmet Burak Reçber Hamilton Academical'a Transfer Oldu
3
Beşiktaş Avrupa'ya Veda Etti: Lausanne 1-0
4
Japonya, Paris 2024'te Altın Madalyayı Kazandı
5
Gloria Pre-Season Games 2025: Türk Telekom 82-79 Zenit
6
Beşiktaş Transfer: Vaclav Cerny 3+1 Yıllık İmzayı Attı
7
Merrell Belgrad Ultra 2025 İstanbul'da: 4 Bin Sporsever Kemerburgaz'ta

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter