Gökay Iravul: Aykut Kocaman Benim İçin Bir Baba Gibi

Fenerbahçe formasıyla 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan ve 2025-2026 sezonunda profesyonel liglerden amatöre geçerek İzmir temsilcisi Torbalıspor'da forma giymeye başlayan Gökay Iravul, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın kariyerindeki önemini ve 3 Temmuz sürecinin etkilerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı.

Kariyerin başlangıcı ve A takıma yükseliş

Futbola 2001 yılında Denizlispor altyapısında başlayan Iravul, 2005'te Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Alt yaş kategorilerindeki performansının ardından 2010'da A takım kadrosuna yükseldi ve 2010-2011 şampiyon kadronun içinde yer aldı.

İlk şansını Aykut Kocaman döneminde bulduğunu aktaran Iravul, Christoph Daum yönetimi sırasında da bir fırsatın söz konusu olduğunu; ancak Bursaspor karşılaşmasında koşullar nedeniyle forma giyemediğini belirtti. Aykut Kocaman döneminde Gençlerbirliği maçının 84-85. dakikasında oyuna girdiğini ve sezonda lig ile kupa dahil yaklaşık 14 maçta forma giydiğini söyledi.

"Aykut Kocaman, kariyerimde en büyük emeği olan isimdir. Benim için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda bir baba gibidir", diye vurguladı.

Oyuncu ilişkileri ve takım içi bağlar

Iravul, sosyal medyada oluşan "soğuk" algısını reddederek, Aykut Kocaman ile oyuncular arasındaki ilişkinin sıcak ve samimi olduğunu anlattı. Cristian Baroni'nin Türkiye'ye dönüşünde Aykut Kocaman'a sarılması ve gözyaşlarının bunun örneği olduğunu belirtti. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Moussa Sow gibi isimlerle kurulan güçlü bağları da bu dönemin sembolü olarak nitelendirdi.

3 Temmuz sürecinin etkileri

3 Temmuz sürecinin kulübe hem maddi hem de sportif açıdan zarar verdiğini söyleyen Iravul, o dönemde takımın küçülmeye gittiğini ve genç oyuncuların şans bulmasının zorlaştığını ifade etti. Iravul, bu süreç nedeniyle kendisinin ve birçok genç oyuncunun kiralık gönderilmek durumunda kaldığını belirtti ve dönemin kariyerine etkisini şu sözlerle özetledi:

"Benim de hatalarım oldu; daha çok çalışabilirdim. Bugün 33 yaşında geriye dönüp baktığımda bunun muhasebesini yapıyorum. Yine de o dönem çok özeldi."

Genç oyuncular ve kaçırılan fırsatlar

3 Temmuz sürecinin sadece kendisini değil, Okan Alkan, Beykan Şimşek ve Recep Niyaz gibi gençleri de olumsuz etkilediğini belirten Iravul, Aykut Kocaman'ın gençlere şans veren yapısı olmasaydı bugün farklı kariyerlerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Ayrıca Domenico Tedesco'nun gençlere şans verdiği döneme atıf yaparak, era yaşanmasaydı daha fazla Arda Güler benzeri oyuncunun yetişebileceğini düşündüğünü ekledi.

17 maçta 16 galibiyet: Zorlu seri

Takımın 17 maçta 16 galibiyet aldığı seriyi değerlendiren Iravul, bu başarının takım karakteri, sahadaki mücadele ve Aykut Kocaman ile kurulan uyum sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Tek beraberliğin Bursaspor maçında olduğunu belirtti ve Alex ile Brezilyalı ekip üyelerinin takımda hem insan hem futbolcu kalitesiyle büyük katkı sağladığını ifade etti.

Iravul, seriye önemli katkı sağlayan tecrübeli oyuncuların Başkan Aziz Yıldırım ile yaptıkları toplantının da dönüm noktası olduğunu ve bu fikir alışverişinin başarıya giden yolu açtığını anlattı.

Forma hikayesi: 92'den 14'e

Altyapıdan A takıma çıktığında 1992 doğumlu olduğu için 92 numarayı giydiğini anlatan Iravul, Issiar Dia ve Mamadou Niang transferlerinin ardından idari menajer Hasan Çetinkaya'nın Dia'nın 92 numarayı istediğini söylediğini aktardı. Bu nedenle Iravul 14 numarayı tercih ettiğini ve 14 numaranın önceki sahibi Daniel Güiza olduğunu belirtti.

Emre Belözoğlu: Rol model ve öğretici

Iravul, Emre Belözoğlu'nun genç oyuncular için çok değerli bir öğretici olduğunu kaydetti. Emre'nin antrenmanlardaki disiplini, pozisyon bilgisi ve kaybetmeye tahammülü olmayan yapısının kendisinde büyük etki bıraktığını söyledi. Ayrıca Volkan Demirel başta olmak üzere yerli oyuncuların kendilerine hem saha içi hem saha dışı desteğiyle örnek olduğunu ifade etti.

Gökay Iravul, Fenerbahçe'de yaşadığı yılları ve Aykut Kocaman ile kurduğu bağı minnetle anarken, Torbalıspor'daki kariyerine de odaklandığını belirtti.

