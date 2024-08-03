Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu Heyecanı Başladı

Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu Start Aldı

Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometre sürecek olan yarışa 18 sporcu katılıyor.

Yarışın Detayları

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü tarafından, Çanakkale Valiliği ve Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, sabahın erken saatlerinde Kabatepe Limanı'ndan teknelerle yola çıkan sporcuların, Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girmesiyle start aldı.

Takımlar ve Sporcular

Maratonda bireysel olarak yarışan sporcular arasında Sanem Dilek, Alpay Özcan ve Alper Gezmiş yer alıyor. Takım olarak yüzenler ise:

Kerteriz Takımı: Mehmet Tarık Özdilek, Deniz Güler, Hasan Gürol Aksu, İnanç Özgirgin, Kıvanç Oktaş

Takımı: Mehmet Tarık Özdilek, Deniz Güler, Hasan Gürol Aksu, İnanç Özgirgin, Kıvanç Oktaş Kısmet Takımı: Erdem Baysal, Ceren Baskan, İlker Kurtman, Şeyda Kaya, Feridun Emre Dursun

Takımı: Erdem Baysal, Ceren Baskan, İlker Kurtman, Şeyda Kaya, Feridun Emre Dursun Kahramanlar Takımı: Muhammed İssam Alhabal, Asım Arar, Muhammed Altabba, Abdulrahman Altabba, Muhammed Naim Mısıroğlu

Güvenlik Önlemleri ve Amaç

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi, maraton boyunca güvenlik önlemleri almıştır. Sporculara tekneler eşlik ederek güvenli bir ortam sağlıyor.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin bayrağını en yükseğe çıkarmak için buradayız. Ülkemizin temiz ve berrak sularında yüzelim ve bu suları dünya çapında tanıtalım." dedi. Vanlı, bu maratonun, dünya açık deniz yüzme maratonları ligine dahil olma hedeflerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Maratonun Sonucu

Sporcular, yaklaşık 10 saatlik maratonun ardından Gökçeada Kuzu Limanı'nda karşılanacaklar. Yarışmanın bu yılki heyecanı ve katılımcı sporcuların performansı, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.

Çanakkale'de, Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübünce, Çanakkale Valiliği ile Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla düzenlenen 3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı. Organizasyonda Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'ndan günün ilk ışıklarında teknelerle yola çıkan sporcular, ana karadan Gökçeada'ya 25 kilometrelik yarış için Küçük Kemikli Burnu açıklarında suya girdi.