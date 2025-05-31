Gökçeada Ultra Trail 900 Sporcu ile Gerçekleşti

Gökçeada Ultra Trail Coşkusu

Çanakkale'nin doğal ve tarihi zenginlikleri arasında gerçekleştirilen Gökçeada Ultra Trail, 900 sporcu katılımıyla büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik, Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirildi. Sporcular, 5K, 11K, 33K ve 44K parkurlarında yarıştı.

Yarışa Destek Veren İsimler

Yarışın başlangıç düdüğünü, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ve Intersport Pazarlama Direktörü İlayda Yağmur Saray birlikte verdi.

Dereceye Giren Sporcular

Gökçeada Ultra Trail'de, 44K erkek kategorisinde Bilal Öztürk birinci, Güngör Özege ikinci, Uğur Penlivan üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Ekaterina Troshanova elde etti, onu Aysel Yalaç Dolay ve Itır Atadiyen takip etti.

33K erkeklerde Fatih Topçu birinci, Göksel Çelik ikinci, Yunus Burak Bilcan üçüncü olurken; kadınlarda Nebahat Yılmaz birinci, Melike Güler Ekerim ikinci, Ekin Polat üçüncü olarak podiuma yükseldi.

11K kategorisinde erkeklerde Ercan Geleş birinci, Aytaç Ege ikinci, Soykan Baykal üçüncü oldu. Kadınlarda ise Gamze Boz birinci, Çağla Elmas ikinci ve Semra Çelik üçüncü sırayı aldı.

5K erkeklerde Vedat Altan birinci, Etem Dönmez ikinci, Serhat Dalgıçer üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Sümeyra Azaplar birinciliği, Özge Sevim ikinciliği ve Katharina Wagner üçüncülüğü elde etti.

Ödül Töreni ve Katılımcıların Yorumları

Yarışta dereceye giren sporculara ödülleri, Kaleköy Limanı'nda düzenlenen bir törenle verildi. Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, törendeki konuşmasında yarışın zorlu geçtiğini vurguladı.

Kar, "Müthiş bir parkurda yarış yapıldı. Bu yıl katılımcılarımız geçen seneye göre yüzde 80 arttı, bu da memnuniyetin bir göstergesi. Katılımcılar, kekik kokuları arasında koşarken adanın zirvelerinden çıkan manzaraları görme fırsatına sahip oldu." diyerek yarışın eşsiz doğasına olan ilgiyi dile getirdi.

Çanakkale'nin doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenen Gökçeada Ultra Trail, 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenen Gökçeada Ultra Trail, 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.