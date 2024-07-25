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Gökhan Akkan Çaykur Rizespor ile Yeniden Anlaştı

Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yeni bir sözleşme imzaladı ve oyuncuyu yeniden kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:23
Gökhan Akkan Çaykur Rizespor ile Yeniden Anlaştı

Çaykur Rizespor'dan Gökhan Akkan ile Yeni Anlaşma

Trendyol Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren kaleci Gökhan Akkan ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp, yeşil-mavili formayı giyecek olan Akkan'ın takımın Slovenya kampına katıldığını duyurdu.

Yeni Sözleşme ve İmza Töreni

Çaykur Rizespor'un resmi açıklamasında, "Gökhan Akkan, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Kalecimiz Gökhan Akkan'a yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verildi.

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