Gökhan Alaş: "Her ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmalıydık" – Hatayspor 3-3 Adana Demirspor

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, Trendyol 1. Lig 15. haftasında Adana Demirspor ile 3-3 biten maçı 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 23:04
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Gökhan Alaş, deplasmanda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sert sözler kullandı.

Maçın ardından konuşan Alaş, mücadelenin kendi adına kabul edilemez olduğunu belirterek, "Benim adıma kabul edilemez bir maç. Her ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmalıydık" dedi.

Teknik direktör, oyunun hiçbir bölümünde üstünlük kuramadıklarını ve rakibe çok fazla atak şansı verdiklerini vurguladı: "Oyunun hiçbir bölümünde üstünlük kuramadık. Rakibe çok fazla atak şansı verdik. Girdiğimiz pozisyonlarda başarısız olduk."

Alaş, takım içindeki sorunlara da değinerek, kulüple ilgili yaşanan sıkıntıları şu sözlerle özetledi: "Bizim hikayemiz Adana Demirspor’un hikayesiyle kıyasladığımız bir önsöz gibi. Biz de benzer olaylar yaşıyoruz. Neredeyse yabancı oyuncularımızın tamamı kulüple olan ilişiğini kesmiş durumda."

Teknik adam, mevcut oyuncuları motive etme konusunda ciddi zorluklar yaşandığını, takımın sıklıkla tıkandığını ve sahipsiz kaldıklarını ifade ederek "İstikrara ihtiyacımız var" dedi.

Son olarak Alaş, geleceğe yönelik kararını da paylaştı: "Bundan sonraki süreçte eğer devam edeceksem ikna ettiklerimle değil benimle inananlarla yola devam edeceğim".

