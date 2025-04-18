Gökhan Seven, Bilek Güreşinde 41. Zaferini Kazandı!

Gökhan Seven, bedensel engelli sporcular arasında bilek güreşinin önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 47 yaşındaki sporcu, Kayseri'de gerçekleştirilen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 41. kez birincilik kürsüsüne çıktı.

“Avatar” lakabıyla tanınan Seven, yaklaşık 20 yıl süren spor kariyeri boyunca katıldığı 13 dünya şampiyonasında ve diğer uluslararası organizasyonlarda toplam 30 altın madalya kazanma başarısını gösterdi. Bunun yanı sıra, çeşitli uluslararası yarışmalarda 30 kez ikincilik ve üçüncülük başarısı da elde etti. Ülke çapında ise 40 kez Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Kayseri'deki şampiyonada gösterdiği üstün performansla milli takıma da seçilen Seven, Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

“Yaşım Gereği Sonlarına Yaklaşıyorum”

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gökhan Seven, Kayseri'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şampiyonada başarılara imza atan arkadaşlarını tebrik etti. Avrupa Şampiyonası'na memleketinde başlayacağı antrenmanlarla hazırlanacağını belirten Seven, “Bu sene Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na 100 kilogramda katılacağım. Yaklaşık 20 yıldır bu sporu yapıyorum ve yaşım gereği de artık bu işin sonuna yaklaştım.” ifadelerini kullandı.

Seven, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya ile Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Kariyerim için son demeyelim ama sona yakın basamaklardayız.”

Ayrıca, bilek güreşi sporunun, bedensel engellilerin yapabileceği 27 spor branşından biri olduğunu ve herkese bu sporu denemelerini tavsiye ettiğini de vurguladı.

Memleketi Erzurum’da “Avatar” lakabıyla tanınan 47 yaşındaki bedensel engelli sporcu Gökhan Seven, Kayseri’de düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nde 41. kez birincilik kürsüsüne çıktı.

Memleketi Erzurum’da “Avatar” lakabıyla tanınan 47 yaşındaki bedensel engelli sporcu Gökhan Seven, Kayseri’de düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nde 41. kez birincilik kürsüsüne çıktı.