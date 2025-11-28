Gökhan Ünal'a Sürpriz: Gol Kralı Ayakkabısı 20 Yıl Sonra

Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Kayserispor formasıyla 2005-2006'da gol kralı olduğu ayakkabısıyla TFF 3. Lig antrenmanında karşılaştı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:40
Antrenmanda duygusal anlar

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Gökhan Ünal, antrenmanda beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Ünal, Kayserispor formasıyla 2005-2006 sezonunda gol kralı olduğu dönemde giydiği ayakkabıyı gördüğünde oldukça duygulandı. O sezon ayakkabısını hediye ettiği bir taraftar, bugün Teknik Direktör Gökhan Ünal'ı ziyaret ederek hem o günleri yad etti hem de o sezon giydiği ayakkabıyı gösterdi.

Aradan geçen 20 sezon sonra kendisine 'kral' unvanı kazandıran ayakkabıyı gören Gökhan Ünal, bu sürprize hem çok şaşırdı hem de çok sevindi.

Gökhan Ünal, 2005-2006 futbol sezonunda Kayserispor forması ile 32 gol atmış ve Süper Lig Gol Kralı olmuştu.

