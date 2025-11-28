Gökhan Ünal'a Sürpriz: Gol Kralı Ayakkabısı 20 Yıl Sonra

Antrenmanda duygusal anlar

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Gökhan Ünal, antrenmanda beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Ünal, Kayserispor formasıyla 2005-2006 sezonunda gol kralı olduğu dönemde giydiği ayakkabıyı gördüğünde oldukça duygulandı. O sezon ayakkabısını hediye ettiği bir taraftar, bugün Teknik Direktör Gökhan Ünal'ı ziyaret ederek hem o günleri yad etti hem de o sezon giydiği ayakkabıyı gösterdi.

Aradan geçen 20 sezon sonra kendisine 'kral' unvanı kazandıran ayakkabıyı gören Gökhan Ünal, bu sürprize hem çok şaşırdı hem de çok sevindi.

Gökhan Ünal, 2005-2006 futbol sezonunda Kayserispor forması ile 32 gol atmış ve Süper Lig Gol Kralı olmuştu.

