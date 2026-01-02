Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı — Levent’te tören

Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak, geçtiğimiz günlerde vefatının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, cuma namazına müteakip camide gerçekleştirildi.

Cenazeye katılanlar: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp ve Sportif AŞ yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray’ın eski teknik direktörleri Fatih Terim ile Mustafa Denizli, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, teknik direktörler Şenol Güneş ile Rasim Kara, sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Ali Dürüst ile Abdurrahim Albayrak, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray camiasından, spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim ile ailesi katıldı.

Fatih Terim

Fatih Terim basın mensuplarına duygularını aktarırken, "Başımız sağ olsun. Ben Galatasaray’a geldiğimde Gökmen ağabey, aramızda söylediğimiz lakabıyla Göki, Galatasaray’daydı. Ondan sonra 50 seneyi son güne kadar dost olarak, arkadaş olarak yaşadık. Daha önce takım arkadaşı olarak tatlı anıları, acı günleri her şeyi beraber yaşadık. Hastaneye kaldırıldığı gün gittiğimde zaten doktor hanımefendi pek tepki vermediğini söylemişti. Açıkçası son 1-2 günü de çok ümitli geçirmedim. Kendisi çok neşeli, şen ve herkesle çok iyi olan bir insandı. Takımımızın da adeta neşesiydi. Her zaman pozitif haliyle onu düşünebilirdiniz. 1 hafta önce beni aradı, gece saat 11.30, 12’ydi. ’Aile nasıl, çocuk nasıl, sen nasıl?’ dedi. ’İyiyim ağabey. Her şey iyi’ dedim. ’Bir şey mi var?’ dedim. ’Yok, seni özledim, görüşelim’ dedi. Demek ki bize veda ediyormuş. O kadar yoğun bir beraberliğimiz vardı ki eskiden top oynayanlar iyi bilir, kamplarda, antrenmanlarda, maçlarda neredeyse ailenizden fazla görürdünüz. Gökmen ağabeyi de en çok görenlerden biriyim. Çok hatıralarımız var. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi bir insandı. Büyük kulüpler, sembolleriyle ayakta dururlar. Bugün de Galatasaray’ın yaptığı çok önemli bir şeydi. Yarın da unutmayacaklarına inanıyorum. En acısı bu kadar zaman her yerde beraber olduğunuz bir insanın cenazesine geldiğinizde aklınızda kalan sadece iki tane tarih oluyor. Biri doğum tarihi, biri ölüm tarihi. O yüzden çok üzgünüm. Onun kötü söylediği şeyler de insana batmazdı. Öyle bir karakteri vardı. En kötü zamanımız da bile bizi neşelendiren bir insandı. Allah rahmet eylesin. Yasin ile de görüşme imkanı bulduk. Bütün ailesine de başsağlığı diliyorum" dedi.

Mustafa Denizli

Mustafa Denizli ise Gökmen Özdenak ile 60 yıllık arkadaşlığına değinerek, "Yasin ile beraber her kademede milli formayı beraber giydik. İstanbul’a geldiğimizden sonra da arkadaşlığımız, dostluğumuz devam etti. Hayat dolu bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hepimizin, Türk futbol ailesinin, sevenlerinin, Galatasaray camiasının, başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Dürüst

Ali Dürüst, Gökmen Özdenak için "İyi bir Galatasaraylıydı. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde onla yetiştik, onla büyüdük. Futbolu onunla sevdik. O bize belki bir yol açtı, ondan sonra da Galatasaray’a hizmet ettik. Ruhu şad olsun" dedi.

Abdurrahim Albayrak

Abdurrahim Albayrak ise "Çocukluğumuzun kaptanı, Yasin-Gökmen. Hatta oğlumun ismini de Yasin koymuştum. Gökmen kardeşim zaman zaman bana şirkete gelirdi. Sohbet ederdik, Galatasaray’ı konuşurduk. Çok iyi bir Galatasaraylıydı. Çok candandı. Galatasaray’ı çok seviyordu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

İbrahim Hatipoğlu

İbrahim Hatipoğlu da duygularını aktararak, "Erken bir kayıp. Ekranlardan herkesin ilgiyle izlediği biriydi. Ani bir kalp kriziyle kaybettik. Tüm Galatasaray camiası çok üzgün. Gökmen Özdenak bir döneme damgasını vurmuş ama tüm Galatasaraylıların bildiği, tanıdığı, efsane oyuncularından biriydi. Oynadığı yıllarda o günün şartlarında çok önemli bir ün kazanmış, o dönemin taraflı, tarafsız herkesin takdirini kazanmış bir oyuncuydu. Yorumculuk hayatında da değerli yorumlarıyla herkesin ilgisini çeken biriydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm spor camiasının başı sağ olsun" dedi.

Defin: Cenaze namazının ardından Gökmen Özdenak’ın naaşı Kilyos Mezarlığına defnedildi.

