Yunusemre Belediyespor 2025'i 211 Madalya ve 34 Kupa ile Kapattı

Yunusemre Belediyespor, 2025 yılında sportif başarıları ve sosyal projeleriyle öne çıktı. Kırmızı-beyazlı kulüp yılı 211 madalya ve 34 kupa ile tamamladı.

Genel Bakış

Yıl boyunca katıldığı müsabakalarda 60 altın, 59 gümüş ve 92 bronz olmak üzere toplam 211 madalya kazanan kulüp, 19 branşta yaklaşık 3 bin sporcu ile faaliyetlerini sürdürdü.

Öne Çıkan Başarılar

Yunusemre Belediyespor, U17 futbolda Türkiye Şampiyonluğu, güreş altyapısında takım halinde Türkiye Şampiyonluğu ve halk oyunlarında Türkiye ikinciliği elde etti. Judo ve güreş branşlarında uluslararası müsabakalardan madalyalar kazanıldı. Erkek judo takımı, gösterdiği performansla Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

Voleybol ve futboldaki atılımlar da dikkat çekti: kadın voleybol takımı kulüp tarihinde ilk kez 2. Lig’de mücadele etme hakkı kazanırken, U17 Türkiye Şampiyonu olan genç futbolculara 1. Amatör Lig’de forma giyme fırsatı sunuldu.

Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Etki

Kulüp, sportif başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktı. Down sendromlu bireylere yönelik judo projesi, çocuklara özel futbol turnuvaları ve kadınlara yönelik açık havada spor etkinlikleri büyük ilgi gördü. Bu çalışmalar sayesinde kulübün kadın kursiyer üye sayısı üç katına çıktı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, 2025 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Elde edilen her madalya, her kupa; altyapıya verdiğimiz emeğin, sporcularımızın azminin ve ailelerimizin desteğinin sonucudur. Sayın Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın spora ve gençlere verdiği destek, bu başarılarda çok önemli bir paya sahiptir. Ayrıca antrenörlerimize, sporcularımıza ve her zaman yanımızda olan ailelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yeni yılda da Yunusemre’yi ve Manisa’yı gururla temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

