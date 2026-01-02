DOLAR
Datça'da Kış Yüzme Maratonu 17 Ocak 2026'da — 20. Kez

Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu 17 Ocak 2026'da 20. kez düzenleniyor; yaklaşık 500 sporcu, bin 500 ve 5 bin metre parkurlarda yarışacak.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:27
Türkiye'nin köklü kış yüzme etkinliklerinden biri yeniden başlıyor

Muğla’nın Datça ilçesi, Türkiye’nin en köklü açık deniz kış yüzme organizasyonlarından birine bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, bu yıl 20. kez düzenlenecek ve 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Datça’nın eşsiz doğası ve Ege sularında gerçekleştirilecek.

Organizasyona yaklaşık 500 sporcu katılmasının beklendiği maratonda yüzücüler, bin 500 metre ve 5 bin metre olmak üzere iki farklı parkurda mücadele edecek. Parkurlar, Datça’nın doğal kıyı şeridi boyunca; rüzgar ve deniz akıntıları dikkate alınarak planlandı.

Datça denizi, kış aylarında dahi berraklığını koruyarak sporculara zorlu ancak güvenli bir yüzme ortamı sunuyor. Ocak ayında deniz suyu sıcaklığı 16-18 derece arasında seyrediyor; koyların rüzgardan korunaklı yapısı ve yüksek tuz oranı etkinliği ayrıcalıklı kılıyor. Akdeniz ile Ege’nin kesişim noktasında yer alan bölgenin mikroklima özelliği, Datça'yı kış yüzmesi için Türkiye’nin en elverişli bölgeleri arasına taşıyor.

Maraton geniş yaş kategorileriyle de dikkat çekiyor. Yarışlar 14 yaşından 85 yaş ve üzeri sporcuları kapsayan kategorilerde düzenlenecek; bu yönüyle etkinlik, sporun her yaşta yapılabileceğini gösteren önemli bir örnek teşkil ediyor.

İlk kez 2007 yılında düzenlenen Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, geçen 20 yıl içinde yalnızca bir spor etkinliği olmaktan çıkıp Datça’nın doğayla uyumlu yaşam kültürünü yansıtan bir gelenek haline geldi. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular, Datça’nın kış güneşi ve sakin atmosferinde bu deneyimi yaşama fırsatı buluyor.

Etkinlik, Datça Belediyesi ev sahipliğinde, Datça Spor Kulübü ve gönüllüler tarafından organize ediliyor ve ticari kaygılardan uzak yapısıyla öne çıkıyor. Kış döneminde ilçeye hareketlilik kazandıran maratonun, spor turizmi açısından Datça’ya önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

