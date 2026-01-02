Salihli'nin Yıldız Judocuları Manisa İl Birinciliğinde Madalyaları Topladı

Müsabaka Detayları

Manisa'nın Salihli ilçesinin genç judocuları, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Judo Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Salihlili sporcular farklı kilolarda elde ettikleri derecelerle madalyaları topladı.

Dereceler

Altın madalyalar: 57 kiloda Meryem Betül Türken, 63 kiloda Nesibe Nur Özkul, 66 kiloda Nazif Efe Alper, 70 kiloda Esma Su Dündar ve 73 kiloda Mahmut Madan birinci oldu.

Gümüş madalyalar: 48 kiloda Derin Ela Çakmak, 63 kiloda Sevdegül Kale, +70 kiloda Irmak Yıldız ve +73 kiloda Recep Yiğit Aydemir ikinci sırayı aldı.

Bronz madalyalar: 36 kiloda Emine Beyza Aydın, 38 kiloda Umut Durmaz ve 44 kiloda Betül Sevgi üçüncülük elde etti.

Dereceye giren sporculara düzenlenen törende madalyaları takdim edildi. Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, il birinciliğinde dereceye girenlerin grup müsabakalarında okullarını ve Salihli'yi temsil etmeye hak kazandıklarını ifade etti.

Salihli'nin yıldız judocularının elde ettiği bu başarı, ilçedeki spor altyapısının güçlendiğini ve genç sporcuların yükselen grafiğini bir kez daha ortaya koydu.

