Golbol Kadın Milli Takımı, Paris'te Altın Madalya ile Döndü

Altın Madalyalı Golbol Kadın Milli Takımı Ankara'ya Döndü

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalya ile dönen Golbol Kadın Milli Takımı, Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Esenboğa Havalimanı VIP Terminali'nde aileleri ve sevenleri tarafından çiçeklerle karşılanan takım, tarihi başarısını kutladı.

Federasyon Başkanı Yıldırım'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, kazandıkları üçüncü altın madalya nedeniyle duyduğu gururu dile getirerek, "Meleklerimiz dünyanın en iyisi. Ülkemize yakışır bir sonuç aldılar." şeklinde konuştu. Yıldırım ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik eylemlerini şiddetle kınayarak, sporun gücünü vurguladı.

Başantrenör Karasu: "Sporcularımız Sadece Zafer Değil, Gurur da Getirdi"

Golbol Kadın Milli Takımı Başantrenörü Gültekin Karasu, başarılı bir dönüş yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti. Karasu, "Sporcularımız üstün bir gayret gösterdi ve altın madalyayı elde etmeyi başardılar." dedi.

Kaptan Altunoluk'tan Eğlenceli Açıklamalar

Takım kaptanı Sevda Altunoluk ise, "Daha önce bir ilki başarmıştık şimdi ise tekrardan bir tarih yazdık. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ederim." diyerek salondaki coşkuya katkı sağladı.