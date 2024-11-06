Golfte Birliktelik: Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir

Yıldırım Demirören ve Nihat Özdemir Golfte Buluştu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) başkanı olarak yeniden göreve seçilen Yıldırım Demirören, uzun zamandır birlikte çalıştığı Nihat Özdemir ile golf alanında yeni projeler için bir araya geldi.

Golfte Yeni Bir Dönem

Ankara JW Marriott Hotel'de yapılan federasyon genel kurulunda, Demirören, 2015-2019 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) görev süresinde birlikte çalıştığı Özdemir'i yönetimine dahil ederek, golf sporu adına önemli adımlar attıklarını belirtti.

Demirören'in Açıklamaları

Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ile yeniden çalışma fırsatını değerlendirdi. "Nihat Özdemir bizim iş ortamından da ağabeyimiz, çok değerli bir büyüğüm. Golfte de bize güzel yollar gösterecektir. Kendisiyle tecrübelerinden yararlanacağız," dedi.

Delegelere teşekkür eden Demirören, yönetimde değişiklikler yaparak, golf sporunun tanıtımını ve gelişimini sağlamak istediklerini ifade etti. "Sponsorlara çok teşekkür ediyorum. Golf, Türkiye’de pek bilinmiyor ama sakinleşmek için harika bir spor. Özellikle gençler için tavsiye ediyorum," diye ekledi.

Bodensel Engelli Golfünde Başarı

Demirören, bedensel engelli golfünde Türkiye'nin başarılı olduğunu vurguladı ve bu branşın genel kurul kararıyla federasyona bağlandığını belirtti.

Özdemir'in Görüşleri

Nihat Özdemir ise golfü çok sevdiğini belirterek, "TFF'den sonra Yıldırım başkanla tekrar çalışacağım. Golf sporunu çok seviyorum ve bu alanda fayda sağlamak için davetini kırmadım. Kendisinin yanında olmaktan mutluluk duyuyorum," değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) başkanlığına yeniden seçilen Yıldırım Demirören (fotoğrafta), bir dönem Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) da birlikte çalıştığı Nihat Özdemir'i yönetimine dahil etti. Demirören ve Özdemir, seçimden sonra basın mensuplarına birlikte açıklama yaptı.

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) başkanlığına yeniden seçilen Yıldırım Demirören (fotoğrafta), bir dönem Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) da birlikte çalıştığı Nihat Özdemir'i yönetimine dahil etti. Demirören ve Özdemir, seçimden sonra basın mensuplarına birlikte açıklama yaptı.