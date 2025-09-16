Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi için Doodle Hazırladı

Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi için özel doodle yayınladı

Google ana sayfasında, 1955 yılından bu yana düzenlenen ve Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli futbol turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi için 2025 sezonuna özel bir doodle yer aldı.

Bugünün maçları

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün 6 maç oynanacak:

19.45 Athletic Bilbao - Arsenal

19.45 PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

22.00 Juventus - Borussia Dortmund

22.00 Real Madrid - Olimpik Marsilya

22.00 Benfica - Karabağ

22.00 Tottenham - Villarreal

Türk temsilcisi ve turnuva formatı

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda, 8 maç sonunda ilk 8 sıraya giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı eleme turunda son 16'ya kalmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.