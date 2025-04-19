DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.235.894,06 -0,9%

Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Yenerek Play-off'lara Hızla İlerliyor

Görele Belediyespor, Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 yenerek ikinci maça umutla girdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 19:55
Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Yenerek Play-off'lara Hızla İlerliyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Maçında Önemli Galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabında heyecan dolu bir mücadele gerçekleşti. Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın Detayları

Karşılaşma, Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda yapıldı. İlk yarıda konuk ekip İzmir Büyükşehir Belediyespor, 14-12’lik skorla önde tamamladı. Ancak ikinci devrede gösterdiği performans ile Görele Belediyespor üstünlüğü yakaladı ve maçı 28-25 kazanarak salondan galip ayrıldı.

İkinci Maç Nerede ve Ne Zaman?

Serinin bir sonraki maçı, 21 Nisan Pazartesi günü yine Görele'de gerçekleştirilecek. Takım, bu başarılı grafiğini sürdürerek play-off'larda daha ileriye gitmeyi hedefliyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde...

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde...

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 yendi.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bak, Rusya'da Voleybol Finalini İzledi ve Şampiyon Takıma Kupa Verdi
2
Akra Gran Fondo Bisiklet Yarışları Antalya'da Coşku Dolu Anlarla Gerçekleşti
3
Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 Önde Tamamladı
4
Fenerbahçe, Antrenmanlarına Devam Ediyor
5
Özel Gereksinimli Bireyler HADO ile Yeni Bir Başlangıç Yapıyor
6
Celtics, Jayson Tatum'un Triple-Double Performansıyla 76ers'ı Yenerek İkinci Sıradaki Yerini Sağlamlaştırdı
7
Karşıyaka'ya FIBA'dan Gelen Transfer Yasağı Şoku!

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!