Görele Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Yenerek Play-off'lara Hızla İlerliyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Maçında Önemli Galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabında heyecan dolu bir mücadele gerçekleşti. Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın Detayları

Karşılaşma, Görele 13 Şubat Spor Salonu'nda yapıldı. İlk yarıda konuk ekip İzmir Büyükşehir Belediyespor, 14-12’lik skorla önde tamamladı. Ancak ikinci devrede gösterdiği performans ile Görele Belediyespor üstünlüğü yakaladı ve maçı 28-25 kazanarak salondan galip ayrıldı.

İkinci Maç Nerede ve Ne Zaman?

Serinin bir sonraki maçı, 21 Nisan Pazartesi günü yine Görele'de gerçekleştirilecek. Takım, bu başarılı grafiğini sürdürerek play-off'larda daha ileriye gitmeyi hedefliyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 28-25 yendi.