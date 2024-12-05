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Görme Engelli Atlet Gamze Demirci, Türkiye Şampiyonu Oldu

Görme engelli milli atlet Gamze Demirci, Kayseri'de katıldığı antrenmanda elde ettiği başarılarla göz kamaştırdı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:20
Görme Engelli Atlet Gamze Demirci, Türkiye Şampiyonu Oldu

Görme Engelli Atlet Gamze Demirci, Türkiye Şampiyonu Oldu

Kısa sürede başarılarıyla dikkat çeken Gamze Demirci, Kayseri'de antrenmana gittiği pistte atletizme adım attı ve milli formayı giyme başarısını gösterdi. 17 yaşındaki sporcu, bebekken yaşadığı bir kaza sonucunda görme kaybı yaşadı, ancak bu onun spor tutkusunu engelleyemedi.

Başarılarıyla Gurur Duyuyor

Gamze, T-12 (Çok az görenler) kategorisinde 400 ve 1500 metrede Türkiye şampiyonu oldu. Antrenmanlarını kar kış demeden sürdüren Demirci, hedefinin sadece ulusal başarılarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda uluslararası arenada da ülkesi için temsil edebilmek olduğunu vurguladı.

Sporun, öz güvenini artırdığını belirten Gamze, "Engeli olmayan bireyler gibi rahatlıkla spor yapabiliyorum. Hiçbir şey bize engel değil. Görmeyen insanlar da spor yapabilir," dedi.

Gelişimin Temelinde Destek Var

Gamze, bu başarıya ulaşmasında en büyük destekçileri olan ailesi ve antrenörüne de teşekkür etti. Umutlarının 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmak olduğunu belirtti.

Antrenör Sedat Bozbey'in Nihai Amacı

Antrenör Sedat Bozbey ise, görme engelli sporcuları yaşama hazırlamak için çaba gösterdiklerini belirtti. Bozbey: "Bu çocukların ileride kendi işlerini yapabilmeleri için onlara yardımcı olmalıyız," diyerek, ailelerin çocuklarını kısıtlamamalarını önerdi.

Bozbey, sporun engelli çocukların kendilerini keşfetmelerine ve özgüven kazanmalarına önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Kayseri'de antrenmana katılan arkadaşına eşlik etmek için gittiği pistte atletizme başlayan görme...

Kayseri'de antrenmana katılan arkadaşına eşlik etmek için gittiği pistte atletizme başlayan görme engelli Gamze Demirci, kısa sürede kürsünün zirvesine çıkarak milli formayı giymeyi başardı. Kar kış demeden antrenmanlarını sürdüren Gamze Demirci, hem şampiyon ünvanını korumak hem de ülkesini yurt dışında temsil etmek istiyor.

Kayseri'de antrenmana katılan arkadaşına eşlik etmek için gittiği pistte atletizme başlayan görme...

Kayseri'de antrenmana katılan arkadaşına eşlik etmek için gittiği pistte atletizme başlayan görme engelli Gamze Demirci, kısa sürede kürsünün zirvesine çıkarak milli formayı giymeyi başardı. Kar kış demeden antrenmanlarını sürdüren Gamze Demirci, hem şampiyon ünvanını korumak hem de ülkesini yurt dışında temsil etmek istiyor.

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