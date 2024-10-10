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Görme Engelli Halterciler, Dünya Şampiyonası'nda 11 Madalya İle Yükselişte

2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 11 madalya ile büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:06
Görme Engelli Halterciler, Dünya Şampiyonası'nda 11 Madalya İle Yükselişte

2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türk Sporcular başarı elde etti

2024 Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli haltercilerimiz, toplamda 8 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Bu başarılı performans ile Türkiye, organizasyonun madalya sayısını 33'e çıkarmayı başardı.

Astana'da Performans Sergileyen Milli Sporcular

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde dikkat çeken sporcular arasında yer alan Şehmuz Çevik, erkekler 90 kiloda yarışmış ve squat kategorisinde 205 kg, bench press kategorisinde 140 kg, deadlift kategorisinde ise 230 kg kaldırarak toplamda 575 kg ile 4 gümüş madalya almayı başardı.

Bir diğer milli halterci Muhammet Şimşek ise 100 kiloda, squat kategorisinde 215 kg, bench press kategorisinde 152.5 kg, deadlift kategorisinde ise 230 kg kaldırarak toplamda 597.5 kg ile 4 gümüş madalya kazanırken; Ayhan Kaya, aynı sıklette 195 kg squat ve 220 kg deadlift yaparak toplamda 530 kg ile 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye'nin Başarısı

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye, şampiyonadaki toplam madalya sayısını 6 altın, 20 gümüş ve 7 bronz ile toplamda 33'e yükseltmiş oldu. Görme engelli sporcularımız, uluslararası arenada Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyor.

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