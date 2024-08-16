Görme Engelli Sporcu Musa Tarakci'nin Milli Takım Hedefi

Trabzon'da yaşayan 45 yaşındaki görme engelli sporcu Musa Tarakci, son iki yılda katıldığı Türkiye şampiyonalarında dört kez ikincilik elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Halk arasında "tavuk karası" veya "gece körlüğü" olarak bilinen retinitis pigmentosa hastalığı nedeniyle doğuştan yüzde 60 görme kaybı yaşayan Tarakci, 2017 yılında engelinin %90'a ulaşması sonrası iş yerinden malulen emekli oldu.

Emekliliğinin ardından Trabzon Karşıyaka Spor Kulübü'nde gülle ve disk atma eğitimi almaya başlayan Tarakci, kısa sürede önemli başarılar elde ederek gümüş madalya kazandı. Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda hem gülle hem de disk atmada gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Halterde de Başarı Kazandı

Yaklaşık bir senedir kulübündeki antrenörlerden halter eğitimi alan Tarakci, Haziran 2024'de Ankara'da yapılacak olan Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Türkiye Halter Şampiyonası'nda iki gümüş madalya daha kazanarak toplamda dört madalyaya ulaştı.

Sporun Hayatındaki Rolü

Tarakci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapmaya başladıktan sonra hayatının olumlu yönde değiştiğini belirtti. İki yıldır haftanın beş günü antrenman yaptığını ifade eden Tarakci, "Görme engelim doğuştan var. 2017'den sonra ise %94 duruma yükseldi. Bu yüzden spora yöneldim. İlk önce gülle ve diskle başladım, Türkiye ikincisi oldum. Sonra haltere geçtim ve burada da ikincilik kazandım. Hedefim milli takıma katılmak, umarım bu gerçekleşir," dedi.

Antrenörlerinin ve Eşinin Desteği

Tarakci, spordaki etkin başarısının antrenörleri ve 22 yıllık hayat arkadaşı sayesinde geldiğini vurguladı. Disiplinli çalışmanın ve öz güvenin önemine dikkat çeken Tarakci, spor yapmanın sağlıklı yaşama katkıda bulunduğunu ve sosyalleşme imkanı sunduğunu dile getirdi. "Keşke daha önce başlasaydım, spor gerçekten sağlık açısından çok faydalı. Görme engelli arkadaşlarıma ısrarla spor yapmalarını tavsiye ediyorum; iki yılda dört madalya kazandım," ifadelerini kullandı.

Trabzon Karşıyaka Spor Kulübü'nün Destekleri

Trabzon Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Üçüncü, Tarakci gibi başarılı bir sporcu yetiştirdikleri için gurur duyduklarını belirtti. Üçüncü, aynı zamanda bir atletizm antrenörü olarak, herkesin bir spor dalında başarılı olabileceğini vurgulayarak, engelli bireylerin sporla ilgilenmeleri için cesaretlendirici adımlar atmalarını önerdi.

Emekliliğin ardından Trabzon Karşıyaka Spor Kulübünde gülle ve disk atma eğitimi almaya başlayan 45 yaşındaki görme engelli sporcu Musa Tarakci, geçen yıl Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde hem gülle hem de disk atmada gümüş madalya kazandı.

Emekliliğin ardından Trabzon Karşıyaka Spor Kulübünde gülle ve disk atma eğitimi almaya başlayan 45 yaşındaki görme engelli sporcu Musa Tarakci, geçen yıl Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde hem gülle hem de disk atmada gümüş madalya kazandı.

Emekliliğin ardından Trabzon Karşıyaka Spor Kulübünde gülle ve disk atma eğitimi almaya başlayan 45 yaşındaki görme engelli sporcu Musa Tarakci, geçen yıl Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde hem gülle hem de disk atmada gümüş madalya kazandı.

Emekliliğin ardından Trabzon Karşıyaka Spor Kulübünde gülle ve disk atma eğitimi almaya başlayan 45 yaşındaki görme engelli sporcu Musa Tarakci, geçen yıl Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde hem gülle hem de disk atmada gümüş madalya kazandı.

Emekliliğin ardından Trabzon Karşıyaka Spor Kulübünde gülle ve disk atma eğitimi almaya başlayan 45 yaşındaki görme engelli sporcu Musa Tarakci, geçen yıl Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde hem gülle hem de disk atmada gümüş madalya kazandı.

Emekliliğin ardından Trabzon Karşıyaka Spor Kulübünde gülle ve disk atma eğitimi almaya başlayan 45 yaşındaki görme engelli sporcu Musa Tarakci, geçen yıl Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde hem gülle hem de disk atmada gümüş madalya kazandı.

Emekliliğin ardından Trabzon Karşıyaka Spor Kulübünde gülle ve disk atma eğitimi almaya başlayan 45 yaşındaki görme engelli sporcu Musa Tarakci, geçen yıl Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde hem gülle hem de disk atmada gümüş madalya kazandı.