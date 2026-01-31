Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 20. Hafta)

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Göztepe, ilk yarıyı Fatih Karagümrük karşısında 2-1 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 21:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 21:05
Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 20. Hafta)

Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan maçta Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada orta alandan gelişen Karagümrük atağında topla buluşan Barış’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Serginho, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

21. dakikada sol kanattan Göztepe’de korner vuruşunda kafalardan seken topa ceza sahasının sağ çaprazından Olaitan’ın vuruşunda top filelere gitti. 1-1

24. dakikada sol kanattan Cherni’nin ortasında ceza sahası içinde Juan’ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan Juan’ın ortasında ceza sahası içinde Janderson’un volesinde top ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler

Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel

Göztepe

Başlangıç 11: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi Santos, Heliton, Cherni, Malcom Bokele, Junior Olaitan, Efkan Bekiroğlu, Anthony Dennis, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Novatus Miroshi, İbrahim Sabra, Guilherme Luiz, Jeferson

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fatih Karagümrük

Başlangıç 11: Ivo Grbic, Davide Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Ricardo Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Matias Kranevitter, Berkay Özcan, Warren Babicka Shavy, Sam Larsson, Serginho, Barış Kalaycı

Yedekler: Furkan Bekleviç, Muhammed Kadıoğlu, Bartuğ Elmaz, Burhan Ersoy, Abdul Kader Moussa Kone, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur, Ahmed Traore

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Goller

Serginho (dk. 13) — Fatih Karagümrük

Junior Olaitan (dk. 20) — Göztepe

Janderson (dk. 45+1) — Göztepe

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA FATİH KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA FATİH KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SARI-KIRMIZILILARIN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA FATİH KARAGÜMRÜK İLE KARŞILAŞIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 20. Hafta)
2
Beşiktaş 1-1 Konyaspor (İlk Yarı) - Trendyol Süper Lig 20. Hafta
3
Kütahya'da Tarihi Spor İş Birliği: Şaphane ve Pazarlar Kız Futbolu İçin Birleşti
4
Galatasaray, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlığını Tamamladı
5
Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik: Beşiktaş - Konyaspor 11'i
6
Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Konyaspor — 15'te Golsüz Eşitlik
7
Nuri Şahin: "Bu 1 puan sezon sonunda bize yardımcı olabilir"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları