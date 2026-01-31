Trendyol Süper Lig: Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük | Olaitan ile Evinde Galibiyet

Trendyol Süper Lig: Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük
Trendyol Süper Lig 20. hafta: Göztepe, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Erken gelen goller sonrası tempolu geçen maçta Göztepe, sahadan üç puanla ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46.' dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Sam Larsson'un ara pasında sol çaprazda Tiago Çukur kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tiago'nun vuruşunu kaleci Lis ayaklarıyla çıkardı.
60.' dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünden Olaitan'ın kullandığı frikikte, barajın altından geçen topu kaleci Grbic kurtardı.
Goller
13.' Serginho (Fatih Karagümrük)
20.' Junior Olaitan (Göztepe)
Hakemler
Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel
Kadrolar
Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk. 57), Allan Godoi Santos, Heliton, Cherni, Malcom Bokele, Junior Olaitan (Rhaldney dk. 74), Efkan Bekiroğlu (Novatus Miroshi dk. 57), Anthony Dennis, Juan (Guilherme Luiz dk. 89), Janderson (Jeferson dk. 74). Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, İbrahim Sabra. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Davide Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Ricardo Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Matias Kranevitter, Berkay Özcan, Warren Babicka Shavy (Tiago Çukur dk. 46), Sam Larsson (Bartuğ Elmaz dk. 63), Serginho (Ahmed Traore dk. 63), Barış Kalaycı (Ahmet Sivri dk. 80). Yedekler: Furkan Bekleviç, Muhammed Kadıoğlu, Burhan Ersoy, Abdul Kader Moussa Kone, Tarık Buğra Kalpaklı. Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Sarı Kartlar
Göztepe: Juan, Dennis
Fatih Karagümrük: Ali Yiğit Çınar, Barış Kalaycı, Ivo Grbic, Esgaio, Bartuğ Elmaz
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FATİH KARAGÜMRÜK'Ü 2-1 MAĞLUP ETTİ.