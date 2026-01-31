Trendyol Süper Lig: Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük | Olaitan ile Evinde Galibiyet

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Göztepe, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Goller: Serginho (13'), Junior Olaitan (20').

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:08
Trendyol Süper Lig 20. hafta: Göztepe, evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Erken gelen goller sonrası tempolu geçen maçta Göztepe, sahadan üç puanla ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46.' dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Sam Larsson'un ara pasında sol çaprazda Tiago Çukur kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tiago'nun vuruşunu kaleci Lis ayaklarıyla çıkardı.

60.' dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünden Olaitan'ın kullandığı frikikte, barajın altından geçen topu kaleci Grbic kurtardı.

Goller

13.' Serginho (Fatih Karagümrük)

20.' Junior Olaitan (Göztepe)

Hakemler

Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel

Kadrolar

Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk. 57), Allan Godoi Santos, Heliton, Cherni, Malcom Bokele, Junior Olaitan (Rhaldney dk. 74), Efkan Bekiroğlu (Novatus Miroshi dk. 57), Anthony Dennis, Juan (Guilherme Luiz dk. 89), Janderson (Jeferson dk. 74). Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, İbrahim Sabra. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Davide Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Ricardo Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Matias Kranevitter, Berkay Özcan, Warren Babicka Shavy (Tiago Çukur dk. 46), Sam Larsson (Bartuğ Elmaz dk. 63), Serginho (Ahmed Traore dk. 63), Barış Kalaycı (Ahmet Sivri dk. 80). Yedekler: Furkan Bekleviç, Muhammed Kadıoğlu, Burhan Ersoy, Abdul Kader Moussa Kone, Tarık Buğra Kalpaklı. Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Sarı Kartlar

Göztepe: Juan, Dennis

Fatih Karagümrük: Ali Yiğit Çınar, Barış Kalaycı, Ivo Grbic, Esgaio, Bartuğ Elmaz

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

