Paul George'a 25 Maç Men Cezası — NBA'den Yasaklı Madde Kararı

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers forması giyen Amerikanlı basketbolcu Paul George, anti-doping politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.

Ceza ve Resmi Açıklama

NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, George'un yasaklı madde kullandığının tespit edildiği ve bu nedenle sezon boyunca belirlenen 25 maç süreyle parkelerden uzak tutulacağı bildirildi.

Sezon Performansı ve Kariyer Notları

35 yaşındaki oyuncu bu sezon 16.0 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Paul George, 2010 yılında 1. tur 10. sıradan Indiana Pacers tarafından draft edildi ve daha sonra Oklahoma City Thunder ve Los Angeles Clippers formalarını da giydi.

