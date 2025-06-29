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Göztepe 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Start Verdi

Göztepe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki ilk çalışma gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 22:46
Göztepe 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Start Verdi

Göztepe, Yeni Sezon İçin Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına resmen start verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sezonun ilk antrenmanı, ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Antrenman Detayları

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde 5'e 5 oyunla günü tamamladı. Çalışmalarını bir hafta boyunca İzmir'de sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek ve hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

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