Göztepe 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Start Verdi

Göztepe, Yeni Sezon İçin Hazırlıklara Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına resmen start verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sezonun ilk antrenmanı, ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Antrenman Detayları

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan takım, ikinci bölümde 5'e 5 oyunla günü tamamladı. Çalışmalarını bir hafta boyunca İzmir'de sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, 6 Temmuz'da Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek ve hazırlık kampını 20 Temmuz Pazar gününe kadar burada sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı.