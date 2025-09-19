Göztepe 3-0 Beşiktaş: Sergen Yalçın 'Mağlup olmamız gayet normal'

Trendyol Süper Lig 6. hafta | Deplasmanda ağır yenilgi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, mağlubiyetin normal olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yalçın, Beşiktaş camiasına yakışmayan bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi ve rakibini tebrik etti.

"Hem güç anlamında hem fiziksel anlamda, temasta birçok şeyi bizden çok daha iyi yaptılar. Biz maalesef beklentinin çok gerisinde kaldık. Oyunsal anlamda çalıştıklarımızı sahada uygulamalarda beceremedik. Yenilen goller çok basit gollerdi. Bu seviyelerde böyle goller yememek lazım. Klasik Göztepe organizasyonlarında basit goller yedik. Bunlara çalışmıştık, hazırlanmıştık ama hazırlanmak başka bir şey. Oynanan oyun daha gerçekçi oluyor."

Yalçın, herkesin çok yeni olduğunu ve toparlanmak için zaman gerektiğini vurgulayarak oyuncuların veya hamlelerin konuşulacağı bir maç olmadığını anlattı.

"Tercihlerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum şu an. Bireysel performanslara baktığımızda bugün oynayan oyuncularımız arasında kimin performansı biraz normal diye düşünürsek belki 2-3 oyuncumuzu sayabiliriz. Oyunda çok da gözümüze çarpan veya bizi tatmin edecek bir oyuncu olduğunu söylemek zor. Bu bir takım oyunu. Takım performansımız beklenin çok altındaydı. Bu hak edilmiş bir mağlubiyet. Kesinlikle puan almayı hak etmedik. Zaten öyle bir oyun da oynamadık. Çıkaracağımız dersleri çıkarmamız gerekiyor. Daha doğrusu oyuncuların çıkarması gerekiyor. Oyuncuların buradan bireysel olarak alması gerekenleri alması gerekiyor. Çünkü uzun bir süreç. İşte yıllardır süregelen bir çok ciddi başarısızlık var. Oyunlar, skorlar kötü. Sürekli oyuncular, teknik direktörler değişiyor. Bir türlü birliktelik, bir sistem kurulamamış durumda. Öncelikle bu sistemin, birlikteliğin kurulması gerekiyor. Bu da biraz zaman alacak gibi duruyor."

"Mağlup olmamız gayet normal" ifadelerini kullanan Yalçın, hakemi eleştirmeye gerek olmadığını belirterek eleştirinin önce kendi içlerinde yapılması gerektiğini söyledi.

"Biz hakemi konuşacak bir oyun oynamadık zaten. Biz kazanacak bir oyun da oynamadık. Bizim mağlup olmamız gayet normal. Bunu hakeme, ona, buna bağlamaya hiç gerek yok. Önce biz şapkamızı önümüze koyup öz eleştirimizi yapacağız. Neleri yanlış yapıyoruz? Ne yapmalıyız? Nasıl oynamalıyız? Kimlerle oynamalıyız? Nasıl kadro kurulumu yapıyoruz? Mühendislik nasıl yapılmış? Transferler nasıl yapılmış? Transferleri kim yapmış? Nasıl yapılmış? Bir sürü şey var konuşulacak. Biz önce kendi içimizde bu problemleri çözmemiz lazım ki sahaya sağlıklı, sağlam kadroyla çıkaralım. Yani bugün hakem öyle yapmış, hakem böyle yapmış. Böyle bir mağlubiyetten sonra bunları konuşmak bize yakışmaz."