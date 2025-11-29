Göztepe, Antalyaspor Deplasmanında: 14. Haftada Corendon Airlines Park'ta

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında yarın Antalyaspor’a konuk olacak. Karşılaşma Corendon Airlines Park’ta oynanacak ve müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Maç Öncesi Durum

Göztepe, ligde geride kalan dönemde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puanla 5. basamakta yer alıyor. Ev sahibi Antalya temsilcisi ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14 puan toplayarak 12. sırada bulunuyor. İzmir ekibi, bu zorlu deplasmanda rakibini mağlup ederek Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.

Deplasman Performansı

Göztepe bu sezon deplasmanda 7 maç oynadı; bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde ederek 11 puan topladı. Sarı-kırmızılılar dış sahada rakip ağları 9 kez sarsarken, kalesinde 5 gol gördü. Son dış saha mücadelesinde Kasımpaşa’yı mağlup eden Stanimir Stoilov’un öğrencileri, benzer bir performansı Antalyaspor karşısında da sergilemeyi hedefliyor.

Sakatlık ve Kadro Bilgileri

Göztepe’de sakatlığı bulunan Ibrahim Sabra, yarınki maçın kadrosuna alınmadı; oyuncunun sakatlığı sürdüğü için henüz tam olarak iyileşmediği bildirildi. Öte yandan geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Arda Okan Kurtalan, Antalyaspor mücadelesiyle birlikte yeniden sahada olacak.

Hakemler

Antalyaspor - Göztepe maçını Balıkesir bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yapacak; müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Demirkıran olacak.

