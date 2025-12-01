Göztepe, Antalyaspor'u 2-1 Yenerek Deplasmanda Kazanmaya Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor’a konuk olan İzmir ekibi Göztepe, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı.

Takım Performansı ve Form Grafiği

Stanimir Stoilov’un öğrencileri özellikle dış sahada formunu artırdı ve üst üste ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Bu çıkış, Göztepe’nin ligdeki ivmelenmesini perçinledi.

Deplasman Performansı

Göztepe, bu sezon oynadığı 8 deplasman maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplam 14 puan topladı. Dış sahada rakip fileleri 11 kez sarsarken, kalesinde sadece 6 gol gördü. Takımın deplasmanda maç başına gol ortalaması 1.3 ve bu 8 mücadelenin 4’ünde kalesini gole kapattığı kaydedildi.

Deplasman Golcüsü Juan

Bu sezon dış sahada toplam 11 gol üreten Göztepe’de bu gollerin 3’üne Juan imza attı ve takımın dış sahadaki en skorer ismi oldu. Brezilyalı oyuncu lig genelinde elde ettiği 6 golün 3’ünü deplasman maçlarında kaydetti. Juan’ı dış sahada 2 golle Efkan Bekiroğlu takip ediyor.

