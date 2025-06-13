DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.097.966,39 -0,04%

Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ı Transfer Etti

Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 22:54
Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ı Transfer Etti

Göztepe Arda Okan Kurtulan ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in öne çıkan ekiplerinden Göztepe, genç savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, takımın savunma hattına güç katacak.

Sözleşme Detayları ve Kulüp Açıklaması

Göztepe'nin resmi açıklamasında, "2002 doğumlu savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Durum

Arda Okan Kurtulan, profesyonel kariyerine önceki kulübü Adana Demirspor ile devam etti ve bu transfer ile Göztepe'nin yeni yüzlerinden biri olarak sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı.

İLGİLİ HABERLER

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunus Emre Taşkın'dan Çifte Kariyer: Boks ve Oyunculukta Hedefler Yükseliyor
2
Ferhat Kurtoğlu: Bedensel Engelli Sporcu Dünya Şampiyonluğu Hedefliyor
3
Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbolda Şampiyonluğunu Kutladı
4
Fenerbahçe Opet 5 Kupaya Odaklandı! Hedefler Net
5
Adar Tarhan, Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nda 4. Sırada
6
Iğdır FK, Burak Çoban'la Anlaştı

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor