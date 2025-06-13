Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ı Transfer Etti

Göztepe Arda Okan Kurtulan ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in öne çıkan ekiplerinden Göztepe, genç savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, takımın savunma hattına güç katacak.

Sözleşme Detayları ve Kulüp Açıklaması

Göztepe'nin resmi açıklamasında, "2002 doğumlu savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Arda Okan Kurtulan. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Durum

Arda Okan Kurtulan, profesyonel kariyerine önceki kulübü Adana Demirspor ile devam etti ve bu transfer ile Göztepe'nin yeni yüzlerinden biri olarak sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna kattı.