Göztepe Basketbol, 2003 doğumlu forvet Yiğit Sarı'yı transfer etti

Göztepe Basketbol, 2003 doğumlu forvet Yiğit Sarı'yı kadrosuna kattı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk 11 haftasında 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 4. sırada yer aldı. Basketbol Süper Ligi hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, kadrolarını güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı.

Kulüpten yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Göztepe’miz, 2003 doğumlu, 2.02 m boyunda ve forvet pozisyonunda oynayan, Amerika’da Fresno City College forması giyen Yiğit Sarı ile anlaşmaya varmıştır. Yiğit Sarı’ya kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz".

