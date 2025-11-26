Göztepe Basketbol, 2003 doğumlu forvet Yiğit Sarı'yı transfer etti

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:07
Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, sezonun ilk 11 haftasında 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 4. sırada yer aldı. Basketbol Süper Ligi hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, kadrolarını güçlendirme çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni transfer: Yiğit Sarı

Kulüp, 2003 doğumlu ve 2.02 m boyundaki forvet Yiğit Sarı'yı kadroya kattığını açıkladı. Oyuncunun son olarak Amerika'da Fresno City College forması giydiği belirtildi.

Kulüpten açıklama

Kulüpten yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Göztepe’miz, 2003 doğumlu, 2.02 m boyunda ve forvet pozisyonunda oynayan, Amerika’da Fresno City College forması giyen Yiğit Sarı ile anlaşmaya varmıştır. Yiğit Sarı’ya kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz".

