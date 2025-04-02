Göztepe, Beşiktaş ile Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Karşılaşıyor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Göztepe - Beşiktaş Maçı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile yarın karşı karşıya gelecek. Maç, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Hakem ve Maç Detayları

Karşılaşmanın hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlenecek. Bu kritik eşleşmeyi geçecek olan ekip, Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak olan diğer çeyrek finalin galibi ile yarı finalde mücadele edecek.

Göztepe'nin Sakatlık Durumu

Göztepe'de, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet kadroda yer alamayacak. Ayrıca Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor.

Tarihçe Bilgisi

Göztepe, Türkiye Kupası tarihindeki en büyük başarılarını 1968-1969 ve 1969-1970 sezonlarında kazanarak elde etti. Ayrıca 1966-1967 sezonunda finale çıkarak önemli bir başarıya imza atmıştı.