DOLAR
37,91 0,01%
EURO
40,96 0,45%
ALTIN
3.808,06 -0,16%
BITCOIN
3.200.065,12 1,04%

Göztepe, Beşiktaş ile Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Karşılaşıyor

Göztepe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a konuk oluyor. Maç yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:35
Göztepe, Beşiktaş ile Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Karşılaşıyor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Göztepe - Beşiktaş Maçı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile yarın karşı karşıya gelecek. Maç, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

Hakem ve Maç Detayları

Karşılaşmanın hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlenecek. Bu kritik eşleşmeyi geçecek olan ekip, Trabzonspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak olan diğer çeyrek finalin galibi ile yarı finalde mücadele edecek.

Göztepe'nin Sakatlık Durumu

Göztepe'de, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet kadroda yer alamayacak. Ayrıca Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor.

Tarihçe Bilgisi

Göztepe, Türkiye Kupası tarihindeki en büyük başarılarını 1968-1969 ve 1969-1970 sezonlarında kazanarak elde etti. Ayrıca 1966-1967 sezonunda finale çıkarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Süper Lig Hedefinde 8 Puan Avantajla İlerliyor
2
Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde
3
Karşıyaka Basketbol Takımı Kalan 7 Maçına Odaklandı
4
Çorum FK - MKE Ankaragücü Maçında 1-1 Beraberlik: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri
5
Beşiktaş, Yarı Finalde Fenerbahçe'yi Ağırlıyor
6
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi Ağırlıyor
7
Fenerbahçe, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!