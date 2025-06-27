DOLAR
39,84 -0,09%
EURO
46,74 -0,03%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.275.230,32 -0,2%

Göztepe, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Allan Godoi'yi Transfer Etti

Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Godoi, takımda yer almaktan mutlu olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 22:58
Göztepe, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Allan Godoi'yi Transfer Etti

Göztepe, Allan Godoi ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Allan Godoi. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçmiş Performansı

32 yaşındaki Godoi, geçirdiği son sezonda Brezilya Serie B takımlarından Operario-PR'de forma giymişti. Bu transferle birlikte Göztepe savunmasındaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Godoi’nin Açıklamaları

Allan Godoi, kulübü gezerken yaptığı açıklamada, "Merhaba Göztepe ailesi bu büyük ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım." şeklinde konuşarak, takıma katılmanın verdiği heyecanı dile getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Down Sendromlular Cimnastik Avrupa Şampiyonası İstanbul'da Tamamlandı
2
Cengizhan Ramazan Doğan'a 3 Yıl Men Cezası
3
Geleneksel Türk Okçuluğuna Artan İlgi: Cengiz Toksöz'le Yeni Hedefler
4
Iğdır FK, Burak Çoban'la Anlaştı
5
Trabzonspor, Denis Dragus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
6
Mustafa Gül, Avrupa Şampiyonluğu Hedefliyor: Rekortmen Halterci Başarılarına Devam Ediyor
7
Milli Kayaklı Koşucular, 2026 Kış Olimpiyatları İçin Ardahan'da Hazırlanıyor

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı