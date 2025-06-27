Göztepe, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Allan Godoi'yi Transfer Etti

Göztepe, Allan Godoi ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Allan Godoi. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçmiş Performansı

32 yaşındaki Godoi, geçirdiği son sezonda Brezilya Serie B takımlarından Operario-PR'de forma giymişti. Bu transferle birlikte Göztepe savunmasındaki gücünü artırmayı hedefliyor.

Godoi’nin Açıklamaları

Allan Godoi, kulübü gezerken yaptığı açıklamada, "Merhaba Göztepe ailesi bu büyük ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım." şeklinde konuşarak, takıma katılmanın verdiği heyecanı dile getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı defans oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.