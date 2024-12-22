Göztepe, Çaykur Rizespor'u İlk Yarının Ardından 1-0 Önde Geçti

Göztepe, Çaykur Rizespor'u İkinci Yarıya 1-0 Avantajla Taşıdı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 4. dakikasında Muhammet Taha Şahin sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı ancak Ali Sowe’un topa vuruşu, direğe çarpıp auta gitti.

12. dakikada ise Victor Hugo’nun ceza sahası dışından attığı şut üstten dışarı çıktı. Bu pozisyonun ardından, 25. dakikada Göztepe öne geçti. Tijanic tarafından kullanılan köşe atışında, ceza sahasına iyi yükselen Miroshi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

33. dakikada Göztepe, sağ kanattan geliştirdiği atakta Victor Hugo’nun ortasında Bokele’nin şutu üstten auta gitti. İlk 45 dakikayı Göztepe, 1-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Çaykur Rizespor takımı oyuncuları, karşılaşma öncesi takım fotoğrafı çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Çaykur Rizespor takımı oyuncuları, karşılaşma öncesi takım fotoğrafı çektirdi.