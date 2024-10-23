Göztepe Cimnastik Şubesi Birinci Yılını Kutladı

Göztepe Cimnastik Şubesi'nin Başarılarla Dolu İlk Yılı

Göztepe Cimnastik Şubesi, milli sporcu Ferhat Arıcan'ın göreve gelmesiyle birlikte ilk yılını başarılı bir şekilde kutladı. Kutlama etkinliği Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenirken, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, burada önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir Sporunun Geleceği

Sepil, İzmir’in spor alanında daha aktif hâle gelmesi gerektiğini ifade ederek, "Şu an için çok başarılı olmayan bir İzmir sporu var. Bu durumu değiştirmek zorundayız. Cimnastikteki gelişmeler bunu gösteriyor ancak her zaman futbol üzerine konuşuluyor. Zehra'nın kazandığı madalya benim için futboldaki başarı kadar kıymetli," dedi.

2025 Hedefi ve 100. Yıl Kutlamaları

Göztepe Cimnastik Şubesi'nin hedefi, Türkiye'de örnek bir yapı olmaktı. Sepil, "Cimnastik şubemizin ilk yılı, aynı zamanda kulübümüzün 100. yılı. 1925 sporcu hedefini buraya yazıyoruz ve bu mümkün," ifadelerini kullandı.

Ferhat Arıcan’ın Vizyonu

Cimnastik şubesinin sorumlusu Ferhat Arıcan, eğitim konusunun tartışmasız en önemli bileşen olduğunu belirtti. "Her çocuğun en iyi koşullarda eğitim almayı hak ettiğine inanıyorum," dedi. Ayrıca, Göztepe Cimnastik bünyesinde sporcu sayısının %100 arttığını da vurguladı.

Yıldız Sporcular ve Olimpiyat Hedefleri

Arıcan, Paris Olimpiyatları'nda hem Göztepe'yi hem de Türkiye’yi temsil ettiğini, bunun kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Ayrıca, Göztepe'li cimnastikçiler Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer olimpik kadroda yer almalarının gurur verici olduğunu belirtti.

Başarıların Ardından Pasta Kesildi

Kutlama etkinliği cimnastik sporcularının katılımıyla bir pasta kesimi ile son buldu. Aerobik Cimnastik Kulüpler Arası Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zehra Çiçek, uzun ve zorlu bir antrenman sürecinin ardından bu başarıyı elde ettiğini belirtti. "Pek kolay olmadı ama en sonunda beklediğim başarı gerçekleşti," dedi.

Göztepe Cimnastik Şubesi'nin kutladığı bu birinci yıl, gelecekte daha büyük başarılara doğru atılan bir adım olarak kaydedildi.