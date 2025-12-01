Kayseri U18 Ligi: Hacılar Erciyesspor 1-1 Kalespor — 3 Kırmızı Kartlı Gergin Maç

Kayseri U18 Ligi: Hacılar Erciyesspor 1-1 Kalespor

Kayseri U18 Ligi B Grubu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti. İki golün kaydedildiği ve sert geçen karşılaşmada toplam 3 kırmızı kart

Maç Detayları

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Melih Kaya, Özge Özkul, Ömer Keleş

Kadrolar

Hacılar Erciyesspor U18: Ahmet Akın K., Arda Ceylan, Eren Hayrettin, Muhammed C., Kerem Kuş, Abdullah Tekin, Adem Efe Balcı (Serhat dk. 63), Beytullah Çalışır, Halil Faruk Geçin, M. Niyazi (Yiğit dk. 46), Bedirhan Öztürk

Kalespor U18: Yiğit Karaca, Mevlüt İsa Ünal (Kerem dk. 46), İbrahim Köse (Umut dk. 75) Ahmet Kaan, İlker Müezzino, Yağız Haktan S., İsmail Birgül, Sami Emre G., Muhammed Demirkaynak (Fatih dk. 55), Ahmet Gültekin, (Ebubekir dk. 46), Süleyman Şakar (Berkan dk. 75)

Goller ve Kartlar

Goller: Halil Faruk Geçin (dk. 82) — Hacılar Erciyesspor U18; Sami Emre Gürses (dk. 90+1 penaltı) — Kalespor U18.

Kırmızı kartlar: Kerem Kuş (dk. 87) — Hacılar Erciyesspor U18; Kenan Aslaner; İlker Müezzino (dk. 87) — Kalespor U18.

Maçın son bölümünde yaşanan itiş-kakış ve sert mücadele saha dışına da yansıdı; ancak her iki ekipten yetkililerin girerek durumu kontrol altına almasıyla olaylar büyümeden sonlandırıldı.

