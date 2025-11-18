Göztepe'de Lis ve Heliton 12'de 12: 1.080'er Dakika İle İstikrar

Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis ile stoper Heliton, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynanan 12 maçın tamamında forma giyerek 1.080'er dakika sahada kaldı. İki futbolcu, sarı-kırmızılıların istikrarını simgeleyen isimler oldu.

Takımın genel durumu

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada takım, 22 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Göztepe, 2025-2026 sezonu hedefleri kapsamında Avrupa kupalarına emin adımlarla ilerlerken, iç sahada mağlubiyet yüzü görmeyen ekiplerden biri olarak dikkat çekiyor.

İzmir ekibi, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak Galatasaray ile birlikte öne çıkıyor ve birçok istatistikte üst sıralarda yer alıyor.

Diğer istikrarlı isimler

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Amin Cherni, Arda Okan Kurtulan ve Janderson da istikrarlı performanslarıyla dikkat çekti. Bu üç futbolcu sezonun geride kalan bölümünde tüm maçlara ilk 11'de başlarken; Cherni 1.055 dakika, Arda Okan 1.041 dakika ve Janderson 941 dakika süre aldı.

