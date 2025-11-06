Göztepe'de Savunma Güçlü, Hücum Endişe Veriyor

Savunmada ligin en az gol yiyen ikinci takımı; hücumda üretkenlik sorunu

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta kalesinde yalnızca 6 gol görerek Galatasaray'ın ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu. Ancak hücumda aynı etkiyi gösteremeyen Göztepe, attığı 13 golle bu alanda rakiplerinin gerisinde kaldı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 19 puanla 5. sırada yer alan Göztepe, Avrupa hedefinden vazgeçmiyor. Ancak golcü oyuncu Romulo'nun takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekip, hücum hattında beklentilerin altında kaldı.

Bu durum, İzmir temsilcisinin sezonun geride kalan bölümünde iki farklı performans sergilemesine neden oldu. Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip savunmada istikrar gösterirken, hücumda istenen etkiyi yaratamıyor.

Hücum tarafı üretemiyor

Göztepe, birçok hücum istatistiğinde üst sıralarda yer almasına rağmen bunları skora yansıtmakta zorlandı. İlk 11 haftada rakip fileleri yalnızca 13 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ilk 8 takım arasında en az gol atan konumunda bulunuyor. Forvet hattında görev yapan Juan, Janderson ve Ibrahim Sabra üçlüsü ise toplamda sadece 5 golle beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Buna rağmen Göz-Göz, savunmadaki istikrarlı performansıyla topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor ve Avrupa hedefini sürdürüyor.

Stoilov, hafta sonu oynanan Gençlerbirliği maçının ardından üretkenlik konusuna değinerek transfer sinyalini verdi. İzmir ekibinin, ara transfer döneminde hücum hattına en az 1 skorer oyuncu transfer etmesi bekleniyor.

Stoilov, açıklamasında, "Üretken bir oyuncuya hatta oyunculara kesinlikle ihtiyacımız var. Romulo gibi yetenekli bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız. Üretken bir oyuncuya hatta oyunculara kesinlikle ihtiyacımız var. Romulo gibi yetenekli bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

