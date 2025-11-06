Göztepe'de Savunma Güçlü, Hücum Endişe Veriyor

Göztepe savunmada ligin en az gol yiyen ikinci takımı; hücumda 13 golle beklentilerin gerisinde kaldı. Stoilov, ara transferde üretken forvet istiyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:45
Göztepe'de Savunma Güçlü, Hücum Endişe Veriyor

Göztepe'de Savunma Güçlü, Hücum Endişe Veriyor

Savunmada ligin en az gol yiyen ikinci takımı; hücumda üretkenlik sorunu

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta kalesinde yalnızca 6 gol görerek Galatasaray'ın ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu. Ancak hücumda aynı etkiyi gösteremeyen Göztepe, attığı 13 golle bu alanda rakiplerinin gerisinde kaldı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 19 puanla 5. sırada yer alan Göztepe, Avrupa hedefinden vazgeçmiyor. Ancak golcü oyuncu Romulo'nun takımdan ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı ekip, hücum hattında beklentilerin altında kaldı.

Bu durum, İzmir temsilcisinin sezonun geride kalan bölümünde iki farklı performans sergilemesine neden oldu. Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip savunmada istikrar gösterirken, hücumda istenen etkiyi yaratamıyor.

Hücum tarafı üretemiyor

Göztepe, birçok hücum istatistiğinde üst sıralarda yer almasına rağmen bunları skora yansıtmakta zorlandı. İlk 11 haftada rakip fileleri yalnızca 13 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, ilk 8 takım arasında en az gol atan konumunda bulunuyor. Forvet hattında görev yapan Juan, Janderson ve Ibrahim Sabra üçlüsü ise toplamda sadece 5 golle beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Buna rağmen Göz-Göz, savunmadaki istikrarlı performansıyla topladığı 19 puanla 5. sırada yer alıyor ve Avrupa hedefini sürdürüyor.

Stoilov, hafta sonu oynanan Gençlerbirliği maçının ardından üretkenlik konusuna değinerek transfer sinyalini verdi. İzmir ekibinin, ara transfer döneminde hücum hattına en az 1 skorer oyuncu transfer etmesi bekleniyor.

Stoilov, açıklamasında, "Üretken bir oyuncuya hatta oyunculara kesinlikle ihtiyacımız var. Romulo gibi yetenekli bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız. Üretken bir oyuncuya hatta oyunculara kesinlikle ihtiyacımız var. Romulo gibi yetenekli bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE, SÜPER LİG'DE OYNADIĞI 11 MAÇTA KALESİNDE YALNIZCA 6 GOL GÖREREK GALATASARAY'IN ARDINDAN...

GÖZTEPE, SÜPER LİG'DE OYNADIĞI 11 MAÇTA KALESİNDE YALNIZCA 6 GOL GÖREREK GALATASARAY'IN ARDINDAN LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIMI OLDU. ANCAK HÜCUMDA AYNI ETKİYİ GÖSTEREMEYEN GÖZTEPE, ATTIĞI 13 GOLLE BU ALANDA RAKİPLERİNİN OLDUKÇA GERİSİNDE KALDI.

GÖZTEPE, SÜPER LİG'DE OYNADIĞI 11 MAÇTA KALESİNDE YALNIZCA 6 GOL GÖREREK GALATASARAY'IN ARDINDAN...

İLGİLİ HABERLER

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'nin U19 takımıyla Süper Kupa'ya çııkma kararı TFF'yi de etkiledi
2
Muğlalı Taekwondocu Zişan Koparan Avrupa Şampiyonasında
3
İlhan Demir ESSF Yönetim Kurulu’na Seçildi
4
Göztepe'de Savunma Güçlü, Hücum Endişe Veriyor
5
Keltepe'de 12 Ay Spor Turizmi: Kaya Tırmanışı Başlıyor
6
Nwakaeme'nin Geri Dönüşü: Trabzonspor'da Gün Sayıyor
7
Erzurum GSİM: Sporda ve Gençlikte Türkiye Birinciliği

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek