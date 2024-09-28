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Göztepe'den Isaac Solet Açıklaması: Durumu İyi

Göztepe, Samsunspor maçında kafa darbesi alan Isaac Solet'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:18
Göztepe'den Isaac Solet Açıklaması: Durumu İyi

Göztepe'den Önemli Açıklama

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, Samsunspor ile oynanan karşılaşmada Göztepeli oyuncu Isaac Solet, Zeki Yavru ile çarpıştı. Bu talihsiz olay sonrası Solet hastaneye kaldırıldı.

Durumu Stabil

Göztepe Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Solet'in sağlığına dair önemli bilgiler paylaştı. Açıklamada, "Samsunspor ile gerçekleştirdiğimiz mücadelenin ilk dakikasında, rakip oyuncu ile hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan oyuncumuz Isaac Solet, kısa bir süreliğine bilinç kaybı yaşadı. Ancak şu anda bilinci yerinde ve sağlık durumu oldukça iyi. Oyuncumuz, kontrol amaçlı olarak hastanede gözlem altında tutulmaktadır." denildi.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Göztepe, açıklamasında Isaac Solet’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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