Göztepe'den Kötü Haber: Isaac Solet'in Dizinde Yaralanma Tespit Edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş ile oynanan ve 4-2 kazandığı maçta yaşanan bir sakatlıkla sarsıldı. Göztepe'nin yıldız oyuncusu Isaac Solet, maç sırasında sol dizinde bir yaralanma geçirdi.

Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Isaac Solet'in sponsor hastanesi Medicana’da gerçekleştirilen tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği bildirildi. Kulüp, tedavi sürecine hemen başlandığını açıkladı.

Sakatlığın ciddiyeti nedeniyle Solet'in sahalara dönüşünün yaklaşık 6 ay süreceği öğrenildi. Bu durum, Göztepe'nin sezon hedefleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

Kamuoyunun bilgisine sunulan bu gelişme, Göztepe taraftarlarını tedirgin etti. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun tedavi süreci takip edilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.