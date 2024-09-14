Göztepe'den Transfer Bombası: 13 Yeni Futbolcu Kadroda

Göztepe, Transfer Dönemini 13 Yeni İsimle Kapattı

Trendyle Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, 2024-2025 sezonunun birinci transfer döneminde 7'si kiralık olmak üzere 13 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.

Transferlere Hız Verildi

İzmir ekibi, Slavia Sofya'dan Isaac Solet, Hellas Verona'dan Koray Günter, Southampton'dan Juan Santos da Silva, Kuryu Matsuki, Zulte Waregem'den Novatus Miroshi, Flamengo'dan Victor Hugo ve Chelsea'den David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Ayrıca, bazı oyuncularla satış opsiyonlu sözleşmeler imzalandı.

Göztepe, geçen sezon kiralık olarak oynayan Mateusz Lis'in bonservisini de Southampton'dan aldı. Ek olarak, İskenderunspor'dan Emircan Seçgin, AEL Limasol'dan Djalma Silva, Fatih Karagümrük'ten Nazım Sangare, Bordeaux'dan Malcolm Bokele ve Ankara Keçiörengücü'nden Ekrem Kılıçarslan da takıma katıldı. Ekrem Kılıçarslan, sezon sonuna kadar Esenler Erokspor'a kiralandı.

Yeni Transferlerin Yaş Ortalaması 24,2

Yeni kadronun yaş ortalaması 24,2 olarak belirlendi. Takımın en yaşlı oyuncuları 30 yaşındaki Nazım Sangare, 29 yaşındaki Koray Günter ve Djalma Silva. Takımın en genç üyeleri ise 20 yaşındaki Hugo ile 21 yaşındaki Fofana, Miroshi ve Matsuki.

Fofana, Tarihe Geçti

Göztepe, Süper Lig tarihindeki 76. yabancı futbolcusu David Datro Fofana'yı kadrosuna katmış oldu. Fofana henüz sarı-kırmızılı formayı giymedi. Bu sezon, takıma yeni katılan futbolcular ile 40 farklı ülkeden temsilciler yer alacak.

Andre Castro'nun Rekoru

Göztepe’nin en fazla forma giyen yabancı oyuncusu Andre Castro olurken, 96 maçla bu alanda zirvede yer aldı. Ondan sonra 93 maçla Beto ve 82 maçla Titi geliyor. Cherif Ndiaye, yabancı oyuncular arasında 20 golle en golcü isim konumunda. Göztepe'nin yeni kadrosunda yer alan diğer yabancı oyuncuların maç sayıları ise detaylı bir şekilde aşağıda listelenmiştir.