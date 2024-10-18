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Göztepe, Eyüpspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Göztepe, Süper Lig'de yarın Eyüpspor ile 9. hafta mücadelesinde İstanbul'da karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:24
Göztepe, Eyüpspor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Göztepe'nin Zorlu Deplasman Maçı

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından biri olan Eyüpspor, yarın Göztepe ile karşılaşacak. İki ekip, 9. hafta mücadelesinde İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda toplanacak.

Maç Bilgileri

Maç, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Turgut Doman tarafından yönetilecek. Her iki takım da ilk 8 hafta sonunda on iki puan toplayarak, ligde 6. ve 7. sırada yer alıyor.

Sakatlar ve Cezalı Oyuncular

Sarı-kırmızılı ekip Göztepe'de sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve sarı kart cezası bulunan Anthony Dennis, yarınki maçta forma giyemeyecek.

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