Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Eyüpspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 22:33
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Eyüpspor Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Maç, 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenmanlar Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. İkinci bölümde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayarak maç gününe odaklanacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın...

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın...

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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