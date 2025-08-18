Göztepe, Fatih Karagümrük Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Göztepe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını başlattı

Antrenmanda ısınma, 5'e 2, 10'a 10 ve şut çalışması

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Göztepe, söz konusu maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, antrenman teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma programı ısınma ile başlayıp 5'e 2 pas ve top kapma faaliyetleriyle devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde ekip 10'a 10 oyun oynarken, ikinci bölümde ise orta-şut çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, 22 Ağustos Cuma günü deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.