Göztepe, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Göztepe, Fenerbahçe ile Karşılaşmaya Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe, Fenerbahçe’yi İzmir'de ağırlamaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, karşılaşma için antrenmanlarına hız verdi.
İlk İdman Gerçekleşti
Göztepe'nin resmi açıklamasına göre, sezonun ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçı, 0-0 berabere sonuçlandı. Takım, 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ilk idmanını gerçekleştirdi.
Adnan Süvari Tesisleri'nde Çalışmalar Sürüyor
Antrenman, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalışmada futbolcular, pas çalışmalarıyla form tutmaya başladı.