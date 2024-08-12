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Göztepe, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Göztepe, Fenerbahçe ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına başladı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:21
Göztepe, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Göztepe, Fenerbahçe ile Karşılaşmaya Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe, Fenerbahçe’yi İzmir'de ağırlamaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, karşılaşma için antrenmanlarına hız verdi.

İlk İdman Gerçekleşti

Göztepe'nin resmi açıklamasına göre, sezonun ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçı, 0-0 berabere sonuçlandı. Takım, 17 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ilk idmanını gerçekleştirdi.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Çalışmalar Sürüyor

Antrenman, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Çalışmada futbolcular, pas çalışmalarıyla form tutmaya başladı.

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