Göztepe, Gaziantep FK ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Göztepe, Gaziantep FK ile Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig 11. haftanın açılış maçında Göztepe, yarın Gaziantep FK ile Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.00'de başlayacak ve hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

Takımların Durumları

Göztepe, ligde 15 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu puanların tümünü içeride oynadığı 4 maçta elde etti. Dış sahada ise 4 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak yalnızca 2 puan toplayabildi.

Kadroda Eksikler

Göztepe'de sakatlığı devam eden Kubilay Kanatsızkuş, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Anthony Dennis ve sarı kart cezası nedeniyle Isaac Solet yarınki maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, Trabzonspor karşısında sakatlanan Romulo Cardoso'nun durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Tarihçesi Üzerine

Bu, Göztepe'nin Gaziantep FK ile Süper Lig'deki 7. karşılaşması olacak. Önceki 6 maçta Göztepe, 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. İzmir temsilcisi, rakibinin filelerini 7 kez havalandırırken, kendi kalesinde 8 gol gördü. Deplasmanda oynadığı 3 maçta ise galibiyet elde edemedi, 2 kez berabere kaldı ve 1 kez mağlup oldu.