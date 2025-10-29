Göztepe, Gençlerbirliği Maçı Öncesi Stoilov Yönetiminde Hazırlıklarını Sürdürüyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında 1 Kasım'da sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı için Stoilov yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:20
Dar alanda oyun ve şut çalışmalarıyla tempo arttı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dar alanda oyun ve şut çalışmaları ile maç temposuna yönelik çalışmalar yaptı.

Antrenman sırasında takımın futbolcuları ve teknik kadrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Göztepe, 1 Kasım Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti. Futbolculardan Anthony Dennis de antrenmanda yer aldı.

