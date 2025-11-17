Göztepe iç sahada göz dolduruyor: 5 maçta 3 galibiyet, sadece 1 gol

Göztepe iç sahada göz dolduruyor

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig 2025-2026 mücadelelerinde evindeki performansıyla dikkat çekiyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı 5 iç saha maçında yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Evinde oynadığı maçlarda Fenerbahçe ve Konyaspor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar; Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Toplayabileceği 15 puanın 11'ini hanesine yazdıran Göztepe, bu alanda ligin en başarılı takımlarından biri olurken, kendisinden üst sıradaki ekiplerden daha az iç saha maçı oynamasına rağmen en iyi 5. performansa sahip takım konumunda bulunuyor.

Savunmada sağlam duruş: Evinde sadece 1 gol

İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği maçlarında kalesini gole kapatırken, yalnızca Konyaspor ile 1-1 sona eren karşılaşmada gol yedi. Böylece Stanimir Stoilov’un öğrencileri, taraftarı önünde çıktığı 5 maçta sadece 1 kez rakiplerine gol izni verdi.

Sıradaki hedef: Kocaelispor

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Göztepe, 23 Kasım Pazar günü rakibini Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırlayacak. İzmir ekibi, bu mücadeleyi kazanarak hem iç sahadaki başarılı performansını sürdürmek hem de Avrupa kupalarına katılma hedefini devam ettirmek istiyor.

