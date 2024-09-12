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Göztepe, Kaleci Emircan Seçgin ile Anlaştı

Göztepe, 22 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna kattı. 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:05
Göztepe, Kaleci Emircan Seçgin ile Anlaştı

Göztepe, Emircan Seçgin'i Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç kaleci Emircan Seçgin ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi açıklamasına göre, 22 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Emircan Seçgin'in Kariyeri

Futbol kariyerine Sakaryagücü Spor'da başlayan Emircan Seçgin, daha sonra Sakaryaspor'da profesyonel yaşamına adım attı. Bu süreçte Galatasaray, Akhisarspor ve Tuzlaspor gibi kulüplerde de forma giymiştir. En son ise İskenderunspor'da görev aldı. Göztepe'nin transfer çalışmaları sürüyor

Bu transferle birlikte Göztepe, kaleci kadrosunu güçlendirerek sezon için iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna dahil etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna dahil etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna dahil etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna dahil etti.

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