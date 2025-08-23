Göztepe kalesini gole kapattı — Süper Lig'de 3 maçta 7 puan

MUSTAFA GÜNGÖR - Trendyol

Maç performansı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligde oynadığı 3 karşılaşmada mağlup olmazken, 5 gol atıp rakiplerine gol şansı tanımadı ve toplam 7 puan topladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına giden İzmir temsilcisi, maçı 3 golle kazandı. İkinci haftada Fenerbahçe ile taraftarı önünde oynanan mücadele 0-0 bitti.

Ligde 3. haftanın açılış maçında dün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Göztepe, Olaitan'ın 40. dakikada ve Janderson'un 65. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

İzmir temsilcisi ilk 3 haftada toplam 5 gol kaydetti ve kalesini gole kapattı.

Yeni transferlerden katkı

Geçen sezon yaşanan sakatlık sorunlarının ardından Göztepe, sezon öncesi transferlerini tamamlayıp alternatifli bir kadro kurdu. Takıma katılan Brezilyalılar: forvet Janderson, orta saha Rhaldney ve Ruan, defans oyuncusu Godoi. Ayrıca Beninli orta saha Olaitan, Ürdünlü genç forvet Sabra, sol bek Cherni, sağ bek Arda Okan Kurtulan ve orta saha Efkan Bekiroğlu kadroya dahil edildi.

Çaykur Rizespor deplasmanında Bokele, Emerson ve Dennis gole katkısı sağlarken; Fatih Karagümrük maçının golleri yeni transferler Janderson ve Olaitan tarafından atıldı.

Oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmeyen Göztepe'de kaleci Lis, Fenerbahçe maçında kurtardığı penaltıyla takımına 1 puan kazandırdı. Defans hattı da sergilediği performansla öne çıktı.