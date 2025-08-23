DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.486,87 1,11%

Göztepe kalesini gole kapattı — Süper Lig'de 3 maçta 7 puan

Göztepe, Süper Lig'de 3 maçta 5 gol atıp kalesini gole kapatarak 7 puan topladı; Olaitan ve Janderson son maçta skoru belirledi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:11
Göztepe kalesini gole kapattı — Süper Lig'de 3 maçta 7 puan

Göztepe kalesini gole kapattı — Süper Lig'de 3 maçta 7 puan

MUSTAFA GÜNGÖR - Trendyol

Maç performansı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ligde oynadığı 3 karşılaşmada mağlup olmazken, 5 gol atıp rakiplerine gol şansı tanımadı ve toplam 7 puan topladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına giden İzmir temsilcisi, maçı 3 golle kazandı. İkinci haftada Fenerbahçe ile taraftarı önünde oynanan mücadele 0-0 bitti.

Ligde 3. haftanın açılış maçında dün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Göztepe, Olaitan'ın 40. dakikada ve Janderson'un 65. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

İzmir temsilcisi ilk 3 haftada toplam 5 gol kaydetti ve kalesini gole kapattı.

Yeni transferlerden katkı

Geçen sezon yaşanan sakatlık sorunlarının ardından Göztepe, sezon öncesi transferlerini tamamlayıp alternatifli bir kadro kurdu. Takıma katılan Brezilyalılar: forvet Janderson, orta saha Rhaldney ve Ruan, defans oyuncusu Godoi. Ayrıca Beninli orta saha Olaitan, Ürdünlü genç forvet Sabra, sol bek Cherni, sağ bek Arda Okan Kurtulan ve orta saha Efkan Bekiroğlu kadroya dahil edildi.

Çaykur Rizespor deplasmanında Bokele, Emerson ve Dennis gole katkısı sağlarken; Fatih Karagümrük maçının golleri yeni transferler Janderson ve Olaitan tarafından atıldı.

Oynadığı 3 maçta da kalesinde gol görmeyen Göztepe'de kaleci Lis, Fenerbahçe maçında kurtardığı penaltıyla takımına 1 puan kazandırdı. Defans hattı da sergilediği performansla öne çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda İkinci Gün Tamamlandı
2
Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nda İkinci Gün Başladı — Tuz Gölü'nde 4 Kategori, 750 Sporcu
3
Galatasaray - Kayserispor 59. randevu: Rekabetin tüm istatistikleri
4
Göztepe kalesini gole kapattı — Süper Lig'de 3 maçta 7 puan
5
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de SMS Grup Sarıyer'i 2-1 Yendi
6
Beşiktaş, Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
7
Sungur'un Trendyol Süper Lig Planı: Gençlerbirliği'ni 3 Yılda Gedikli Kulüp Yapmak

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi