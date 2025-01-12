Göztepe, Kasımpaşa Maçına Hazır!

Göztepe, Kasımpaşa'ya Hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışmalara geçildi.

Bu sezon evinde oynadığı 8 maçın 7'sini kazanan Göztepe, yarınki maçtan galip gelerek iç saha serisini sürdürmek istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.