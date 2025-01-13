Göztepe, Kasımpaşa'yı 5-0 Mağlup Etti: Stoilov'dan Açıklamalar

Göztepe, Kasımpaşa'ya Fark Attı!

Trendyol Süper Lig'de oynanan Göztepe-Kasımpaşa maçı, ev sahibi takımın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, kazanmayı kesinlikle hak ettiklerini vurguladı.

Stoilov: "İyi Bir Oyun Serisi Gerek"

Maçın ardından konuşan Stoilov, özellikle ilk yarıda daha dinamik ve agresif bir oyun sergilediklerini belirtti. "Bu galibiyeti kesinlikle hak ettik. Kasımpaşa daha önce deplasmanda kaybetmemişti. İyi bir takım ama bugün daha iyi olan taraf bizdik" dedi.

Genç oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduklarını hatırlatan Stoilov, oyunun kalitesini sürekli yüksek tutmaları gerektiğini ifade etti. "Bu galibiyetin ardından rehavete kapılmamamız lazım. Sakin kalmalı ve aynı disiplinle çalışmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmeye devam etmeliyiz" dedi.

Transfer Planları

Sezon başında hedeflerini biraz yüksek tutan Stoilov, takımda bazı sakatlıkların mevcut olduğunu belirtti. Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, genç ve Göztepe'ye katkı sağlayacak bir santrafor getirme hedefinde olduklarını vurguladı. "Miami'den Messi gelmeyecek, ama bize katkı sağlayacak gelişime açık bir oyuncu alacağız" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa Cephesi: Hakan Keleş'in Üzüntüsü

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş ise, aldıkları mağlubiyetle ilgili oldukça üzgün olduğunu belirtti. Keleş, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Rakibimiz kendi oyununu bize kabul ettirdi. Üstün oynadılar ama bizim de iyi oynadığımız bir periyot vardı" ifadelerini kullandı.

Kırmızı kartın ardından disiplinlerinin bozulduğunu söyleyen Keleş, "Bu kötü oyunu telafi etmek için önümüzde TÜMOSAN Konyaspor maçı var. Orada daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz" dedi. Ayrıca, rakiplerinin kontra ataklarına karşı yeterince etkili olamadıklarını da sözlerine ekledi.